Yerli otomobil diye sızdırılan araç başka model çıktı!
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Yerli otomobilin tanıtımına iki gün kala sosyal medyada otomobilin görüntülerinin sızdırıldığına dair haberler yayıldı. Fakat, Türkiye'nin otomobili olduğu iddia edilen görüntüler başka bir markaya ait çıktı.
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Yerli otomobilin tanıtımına iki gün kala sosyal medyada otomobilin görüntülerinin sızdırıldığına dair haberler çıktı.
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Fakat, Türkiye'nin otomobili olduğu iddia edilen görüntüler başka bir markaya ait çıktı.
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Öyle ki, Fiat'ın Fastback konsepti yerli otomobil diye paylaşıldı.
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Fastback konsepti, Kasım 2018'de Sao Paulo Uluslararası Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkmıştı.