Yerli elektrikli traktörü basın dünyasında ilk biz kullandık: Traktör arkta belli oldu
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Tarım Bakanlığı, Türkiye’nin yerli otomobilinin 3 boyutlu sunumunun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılmasından bir gün sonra, Türkiye’nin elektrikli traktörü ile Arnavutköy’e umut ekti. İşte Başkan Erdoğan’ın da geçtiğimiz günlerde test ettiği yerli elektrikli traktörle ilgili izlenimler...
aksam.com.tr/ Hasan Aytekin
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İstanbul’dan İzmir’e yeni otoyol, Bursa Şehir Hastanesi, Türkiye’nin otomobili ve yerli elektrikli traktör…
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Türkiye hızlı adımlarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da geçtiğimiz günlerde test ettiği yerli traktör dün Arnavutköy’de çiftçilerimize tanıtıldı.
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. Tarım Bakanlığının yapmış olduğu tanıtımda yerli elektrikli traktörün gücü dikkat çekti.
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Bu tanıtım sonrasında basın dünyasında ilk test sürüşünü Aksam.com.tr’den Hasan Aytekin gerçekleştirdi.
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İşte Aytekin'in izlenimleri...
Yerli otomobil rüyamızın önemli bir aşamaya geldiği günleri yaşıyoruz.
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Önceki gün Türkiye’nin ilk yerli otomobilini üretecek “babayiğitler”, TOBB liderliğinde bir araya gelerek Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a sunum yaptılar.
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Biz de dün önce Tarım Bakanlığının yerli elektrikli traktör tanıtımını izleyip özelliklerini yerinde gördük, ardından ise tarlada elektrikli traktörü bizzat kullandık.
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Elektrikli traktörün dışında ilk dikkat çeken kare, ön kaputu kaldırdığınızda ortaya çıkan piller oluyor.
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Bu piller yetkililerin verdiği bilgiye göre 45 dakikada yüzde 80 oranında doluyor ve 4 saat kesintisiz çalışma sağlayabiliyor.
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HIZIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI
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Yetkililerin burada verdiği kritik bir bilgi var. Bu bilgi de yerli elektrikli traktörün, normal traktörün 3 km/saat hızla yaptığı işi 20 km/saat ile yaptığı oldu.
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Yani bu traktörü tercih eden çiftçi işini en az 6 kat daha hızlı bir şekilde halledebilecek.
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Bu güçlü traktörü kullanmak için içine ilk bindiğimizde büyük bir heyecan yoktu ama traktör toprağı sürmeye başladığı zaman çok büyük bir heyecan yaşadık.
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OTOMATİK VİTESLİ BİR OTOMOBİLDEN FARKI YOK
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Çalıştırma aşamalarına gelecek olursak…
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Basit bir start düğmesi ile devreye alınan traktörün otomatik vitesli bir otomobilden farkı yok.
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Sağ kolunuzun altında kalan iki vites topuzundan yakın ve geniş olanı vitesleri belirliyor.
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Biz bu traktörü ileri vitese, arkasından geri vitese takarak kullandık.
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OLDUĞU YERDE DÖNME SEÇENEĞİ SUNUYOR
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İleri vitese taktığınız zaman ayağınızın altında sağda duran renkli pedal tekerleklere güç verirken, ortada duran (çift) pedallar frenleme yapıyor.
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Yetkililer, frenlerin ayrı ayrı kullanılarak traktörün olduğu yerde dönme seçeneği olduğunu belirtti.
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Bize bu konuda bilgi veren yetkilinin eşliğinde takviye vitesi ayarlayarak, arkasından vitesin ileri (F) ve geri (R) konumları tek başına kullanarak tarlada sürüm yaptık.
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SÜRÜŞ DENEYİMİ
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Elektrikli traktörün arka pulluk hidroliğini, vitesi ileriye takma sonrasında çalıştırdık.
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Yerli elektrikli traktörü ileri vitese alıp giderken pulluğu toprağa batıran hidrolik düğmesine basılı tuttuk.
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Bir çiftçi değiliz ama toprağa yeterince battığını gördükten sonra tarlanın sonuna kadar pulluğun toprağı yarmasını izledik.
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Arkasından elektrikli traktörü boş kullanacakken bölgede bizi izleyen çiftçinin “Traktör arkta belli olur, şu ilk sürdüğünüz yerin arkından bir daha sürün.” mesajına uyup sürdüğümüz yeri geri dönerek elektrikli traktörümüzün sağ tekerleğini ark içerisine koyarak ikinci bir sıra sürümünü daha yaptık.
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Her iki sürüm de rahat bir kullanımla gerçekleşti. Yetkililerin traktör kullanımı sırasında pulluğun batışı ve çıkışı konusunda uyarılarını not olarak bu teste eklemek gerekiyor.
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4 ADET FOSİL YAKITLI TRAKTÖRLE BAŞ EDEBİLECEK GÜCE SAHİP
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Pulluğun rahatça batışı için ileri hareket etmek gerekiyor.
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Pulluğu topraktan çıkarmak için hafifçe geri viteste gitmek gerekiyor. Son not olarak: Bizim yerli elektrikli traktörümüz 4 adet fosil yakıtlı traktörle baş edebilecek güce sahip.