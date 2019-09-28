Yeniden takibe aldılar! Aralarındaki sorunu düzelttiler mi?

Şeyma Subaşı bir süredir İtalyan sevgilisi Guido Senia ile aşk yaşıyor. Mutluluk pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmeyen çiftten geçtiğimiz günlerde üzücü bir haber geldi. Birbirlerini takip etmeyi bırakan ikili akıllara 'Ayrıldılar mı?' sorusunu getirdi. Ancak çiftin ilişkisinde yeni bir gelişme yaşandı.