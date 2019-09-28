Yeniden takibe aldılar! Aralarındaki sorunu düzelttiler mi?
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Şeyma Subaşı bir süredir İtalyan sevgilisi Guido Senia ile aşk yaşıyor. Mutluluk pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmeyen çiftten geçtiğimiz günlerde üzücü bir haber geldi. Birbirlerini takip etmeyi bırakan ikili akıllara 'Ayrıldılar mı?' sorusunu getirdi. Ancak çiftin ilişkisinde yeni bir gelişme yaşandı.
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Acun Ilıcalı ile tek celsede boşandıktan sonra kısa bir süre sonra Şeyma Subaşı, İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı.
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BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKARTTILAR
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İkilinin geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından birbirini takipten çıkarması, ayrıldıkları iddialarını gündeme getirmişti.
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YENİDEN TAKİBE ALDILAR
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Subaşı ve sevgilisi dün birbirlerini tekrar takibe aldı.
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Çiftin aralarındaki sorunları çözerek yeniden barıştığı düşünüldü.