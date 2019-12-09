Patlamadan saniyeler önce böyle görüntülendiler... Yeni Zelanda'da yanardağ patladı: 5 kişi öldü
Yeni Zelanda'da, Beyaz Ada'daki Whakaari Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonucunda ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Radyo Yeni Zelanda'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yerel saatle 14.30 (TSİ 04.30) sularında kül bulutu yükselmeye başladı.
İlk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü en az 15 kişinin yaralandığı yanardağ patlaması sırasında adada 100 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.
Patlamadan saniyeler önce bölgeyi ziyaret eden turistler havadan çekilen görüntülerde kameralara böyle yansıdı.
Adaya kurtarma helikopterlerinin sevk edildiğini belirten yetkililer, bölgede yaşayanlara camlarını kapatarak evlerinden çıkmamaları yönünde uyarı yaptı.
Whakaari Yanardağı, son olarak 2001'de aktif hale gelmişti.