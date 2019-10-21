Yeni Toyota Yaris çok iddialı geliyor

Toyota markasının küçük temsilcisi Yaris, 500 binden fazlası hibrit olmak üzere bugüne kadar Avrupa’da 4 milyonun üzerinde satış elde etti. 2000 yılından bu yana Türkiye’de de yaklaşık 3 bin adedi hibrit olmak üzere toplamda 63 bin adedin üzerinde satışa ulaşan Yaris, yeni nesli ile gelecek yıl Türkiye’nin beğenisine sunulacak. Toyota CEO’su Ali Haydar Bozkurt, ”Yeni Yaris ve Yaris hibrit 2020’de ülkemize gelecek. Yeni Yaris, farklı taleplere göre üç silindirli 1.5 litre ve 1.0 litre benzinli motor versiyonlarıyla da satışa sunulacak” açıklaması yaptı.