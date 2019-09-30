Yeni sistemle emekliye yüksek maaş formülü! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine yeni maaş hesaplama sistemi
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mekli aylıklarını hesaplama sisteminde değişiklik isteği geldi. Emekliler ve emekli adayları, 'karma' emekli aylığı hesaplama sisteminin yerine bütün dönemleri içeren tek bir aylık hesaplama sistemine geçilmesini istiyor. Peki, yeni sistemle birlikte emeklilerin hayatlarında neler değişecek? Emeklilerin beklediği yeni sistem neler getiriyor?
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Emekliler ve emekli adayları, 'karma' emekli aylığı hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir aylık hesaplama sistemine geçilmesini talep ediyor.
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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, aylıkların hesaplanmasında 'karma sistem' uygulamasının kazanılmış haklarda kayıplara neden olduğunu ifade ederek,
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"2000 öncesi, Ocak 2000-Eylül 2008 ve Ekim 2008 sonrasında çalışması olanlara uygulanan karma emekli aylığı hesaplaması, aylıkları düşüren bir sisteme dönüşmüştür.
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Bütün dönemleri kapsayan tek bir kriter üzerinden emekli aylıklarının hesaplanması ile ilgili değişikliklere gidilmelidir" dedi.
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Emekli aylıkları hesaplama sistemini belirleyen güncellenme katsayısı ile aylık bağlama oranının sosyal güvenliğin evrensel normuna göre yeniden belirlenmesi gerektiğini belirten Ergün, şunları kaydetti:
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ORAN DÜŞÜYOR
"Ekim 2008 öncesi dönem için milli gelir artışının yüzde 100'ü aylıkların hesaplanmasında değerlendirilirken, Ekim 2008 sonrası dönemde yüzde 30'unun dikkate alınması aylıkları düşüren birinci etken olmuştur.
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Ekim 2008 öncesinde her 360 gün prime yüzde 2.6 aylık bağlama oranı yansıtılırken, Ekim 2008 sonrasında bu oranın yüzde 2 olarak uygulanması aylıkları düşüren ikinci etken olmuştur.
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Emekliler, karma emekli aylığı sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan ve kendi içerisinde eşitliği sağlayan tek bir emekli aylığı hesaplama sistemine geçilmesini istiyor."