Yeni sezon 1 Milyonluk soru ile açılıyor!

Geçtiğimiz sezon 1 Milyon değerindeki final sorusunu açmaya hak kazanan Arda Ayten, 5 Ekim Cumartesi akşamı adını "Kim Milyoner İster?" tarihine yazdırmaya çalışacak. Hiç joker hakkı kalmayan Arda Ayten milyoner olabilecek mi?
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Atv ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yeni sezona başlayacak olan Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı dakikalar yaşanacak. Türkiye'nin geçtiğimiz sezon konuştuğu isim Arda Ayten 1 milyon değerindeki soru için yarışacak.
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Türkiye'nin geçtiğimiz sezon konuştuğu isim Arda Ayten'in 1 milyon değerindeki soruya gelene kadar yarışmada hangi sorulara doğru cevaplar verdi. İşte Geçen sezona damga vuran o anlar...