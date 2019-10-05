Yeni sezon 1 Milyonluk soru ile açılıyor!

Atv ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yeni sezona başlayacak olan Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı dakikalar yaşanacak. Türkiye'nin geçtiğimiz sezon konuştuğu isim Arda Ayten 1 milyon değerindeki soru için yarışacak.