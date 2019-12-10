Yeni indirim yolda mı? Tüm gözler Merkez Bankası'nda

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 0.7 artış beklentisinin altında yüzde 0.38 artarken, baz etkisinin terse dönmesiyle yıllık enflasyon da yüzde 10.56'ya yükseldi. Böylece ekimde yüzde 8.55 ile Aralık 2016'dan beri en düşük seviyeye gerileyen yıllık enflasyon tekrar çift haneye geldi ancak artış yüzde 11 olan beklentilerin altında kaldı. 2020’de tek haneli enflasyon ve tek haneli faizi hedefleyen Türkiye’nin 2019’un ikinci yarısındaki pozitif seyrinin 2020’de de hızlanarak sürmesi bekleniyor.