Yeni emekliye 1.000 TL! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Tarih yaklaştı

Erken ödeme sayesinde SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri, Ramazan Bayramı ikramiyesini Nisan ayında alacak. Bu ödemeden Nisan ve Mayıs’ta emekli aylığı bağlananlar da yararlanacak. Peki, ölüm aylığı bağlananlar da ikramiye alabilecek mi? İşte Ramazan Bayramı ikramiyeleri ile ilgili SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin merak ettiği tüm detaylar...