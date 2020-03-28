Yeni emekliye 1.000 TL! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Tarih yaklaştı
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Erken ödeme sayesinde SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri, Ramazan Bayramı ikramiyesini Nisan ayında alacak. Bu ödemeden Nisan ve Mayıs’ta emekli aylığı bağlananlar da yararlanacak. Peki, ölüm aylığı bağlananlar da ikramiye alabilecek mi? İşte Ramazan Bayramı ikramiyeleri ile ilgili SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin merak ettiği tüm detaylar...
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Başta emekliler olmak üzere 12 milyon kişi bu yılın ilk bayram ikramiyesini almaya hazırlanıyor. İkramiye, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında Mayıs ayı yerine Nisan ayında ödenecek. Tam tarihi de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı duyuracak.
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Ödemelerin erkene alınması, emeklilik için gün sayanları olumsuz etkilemeyecek. Jet hızıyla çıkarılan torba yasayla bunun için düzenleme yapıldı. İkramiye almak için 'ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık almak' şartı, 'bayramın içinde olduğu ayda gelir ve aylık almak' şeklinde değiştirildi.
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Bu sayede Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemesinin ardından emekli aylığı bağlananlar fırsatı kaçırmış olmayacak. Bu yıl Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs'ta kutlanacağı için Nisan ayı içerisinde ve Mayıs'ta emekli aylığı bağlananlar da bu ikramiyeyi alabilecek.
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ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANAN DA ALACAK
Sadece yeni emekliler değil, Nisan ve Mayıs aylarında sürekli iş göremezlik ve ölüm aylığı bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Dul-yetim maaşı alanlar hisse oranında yararlanacak.
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BAKAN TARİHİ AÇIKLADI
Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bayram ikramiyesi Nisan ayının ilk yarısında hesaplara yatacak. Yığılmayı engellemek için kimliğe göre ödemeyi dağıtacağız" diye konuştu.