Yasemin Özilhan'ın kızlarıyla başı dertte!
İzzet Özilhan'ın eşi Yasemin Özilhan kızlarının kendi elbiselerine göz koyduklarını söyledi.
Harper's Bazaar dergisinin aralık sayısına konuşan Yasemin Özilhan, kızlarının bebeklik bornozunu hâlâ sakladığını ve kızlarına da giydirdiğini açıkladı.
Çocuklarının modaya ilgisinden de bahseden Yasemin Özilhan “Emine çok erken yaşlarda merak sarmıştı. Ela ise bu sene gardırobuma göz atmaya başladı.
Topuklu ayakkabı sesleri duyunca odaya bakıyorum ve ‘Anneciğim! Nasıl olmuşuz?’ deyip gülüyorlar.
Ben de aynısını yapardım. İkisi de her konuda zevkli ve bu çok hoşuma gidiyor” dedi.