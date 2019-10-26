Yasemin Allen'ın sevgilisine hayranlarından onay çıkmadı!

Oyuncu Yasemin Allen'ın iki yıldır birlikte olduğu Jonny Grant ile Marsilya tatilinde çektirdiği fotoğrafı gören takipçileri, bu ilişkiyi onaylamadıkları ve hayal kırıklığına uğradıklarını belirten yorumlar yaptılar.
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Yasemin Allen, iki yıldır birlikte olduğu Jonny Grant ile ilk kez sosyal medyada fotoğraf paylaştı.
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Ancak hayranları, sevgilisini güzel oyuncuya yakıştıramadı.
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Güzel oyuncunun Grant ile Marsilya tatilinde çektirdiği fotoğrafı gören takipçileri, bu ilişkiyi onaylamadı.
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Hayal kırıklığına uğradıklarını belirten hayranları güzel oyuncuya yorumlar yapıp "Bırak o adamı" dediler.