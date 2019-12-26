Yaşar Alptekin: Sevişme ve öpüşme sahnelerinde oynamam

"SEVİŞME VE ÖPÜŞME SAHNELERİNDE OYNAMAM" Kendi kurallarını olduğunu söyleyen Alptekin, sözlerine şöyle devam etti: "Tabii ki de var. Sevişme sahnesi, öpüşme sahnesi, sigara ve alkol sahnelerinde oynamam. Bunlar kesin kurallarım"