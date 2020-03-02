Yaptığını görünce yalvardı ama... Yunan sahil güvenlik göçmen boyunu batırmaya çalıştı!

Yunanistan ve Türkiye sınır hattının tam ortasındaki bölgede Yunan askerlerinin müdahalesi ile karşılaşan göçmenler taş ve sopalarla karşılık verdi. Sınırda geniş bir alana yayılan göçmenler, Yunan askerine ve devriye araçlarına taş attı. Tel makası ile sınırdaki telleri kesmeye çalışan göçmenler ses bombası ve biber gazı ile uzaklaştırılmaya çalışıldı.