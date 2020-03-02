Yaptığını görünce yalvardı ama... Yunan sahil güvenlik göçmen boyunu batırmaya çalıştı!
Avrupa'ya gitmek için sınıra giden göçmenlere Yunan askerlerinin orantısız müdahalesi sürüyor. Bugün yaşanan üzücü olayda Yunan askeri tarafından sırtından vurulan bir göçmen hayatını kaybetti. Bodrum'da da Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından bulundukları bot batırılmaya çalışılan göçmenler, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Botun batırılmaya çalışıldığı anlar görüntülendi.
Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürüyor. İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçişlere izin vermeyen Yunanistan güvenlik güçlerinin müdahale ettiği göçmenler, Meriç Nehri ve kırsal alanlardaki tel örgüleri aşarak bu ülkeye geçmeyi sürdürüyor.
Edirne’nin sınırın sıfır noktasındaki Elçili köyünde Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a geçmek isteyen bir grup göçmen, nehrin ortasındaki adacıkta mahsur kaldı. İnsan kaçakçılarının Yunanistan diye kendilerini adacığa bıraktığını ifade eden göçmenler, yaklaşık 12 saat boyunca burada bekledi.
Bu göçmen, kaçakçılar tarafından ağaca bağlanan botun ipini çözerek botu karşıya gönderdi. İlk üç kişilik grup bu botla Türkiye tarafına geldi. AFAD ekibine ait bot ise nehre indirildi ve kurtarma operasyonu başlatıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 30 kişilik göçmen, gruplar halinde Türkiye'ye getirildi.
Yunanlılardan, göçmenlere sert müdahale Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı çevresinden Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen göçmenlere, Yunan güvenlik güçleri TOMA, gaz bombaları ile müdahale etti. Sert müdahalenin ardından Yunan güvenlik güçlerine 'vur' emri verildiği iddiaları üzerine göçmenler, jandarma ve polis tarafından sınırın iç bölgelerine alındı.
Yunanistan ve Türkiye sınır hattının tam ortasındaki bölgede Yunan askerlerinin müdahalesi ile karşılaşan göçmenler taş ve sopalarla karşılık verdi. Sınırda geniş bir alana yayılan göçmenler, Yunan askerine ve devriye araçlarına taş attı. Tel makası ile sınırdaki telleri kesmeye çalışan göçmenler ses bombası ve biber gazı ile uzaklaştırılmaya çalışıldı.
Göçmenlerin sınıra akını sürüyor Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürüyor. İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Yunanistan'ın Pazarkule Sınır Kapısı'nı kapatmasının ardından en büyük yoğunluk sınır kapısının çevresinde yaşanıyor.
Göçmenler, sınırı geçip, başta Almanya ve Fransa olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine gitmek istediklerini söyledi. Yunanistan'a geçen Afganistan uyruklu Zeynep Emeni (17), Yunan polisinin ailesiyle birlikte kendisini yakalayıp, paralarını alarak darbettikten sonra Türkiye'ye gönderdiğini söyledi.
Kos'a gidişleri engellenen göçmenler: Yunan sahil güvenliği havaya ateş açtı Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmeye çalışan göçmenlerin içinde bulunduğu 2 lastik bot Yunan sahil güvenlik ekiplerince engellendi. Havaya uyarı ateş açılması nedeniyle, 3 yaşındaki Suriyeli Aylan'ın 5 yıl önce cansız bedeninin bulunduğu sahile geri dönen göçmenlerin yaşadıkları korku yüzüne yansıdı.
Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'ndeki Fener Burnu Sahili'nden, bugün saat 04.00 sıralarında, 2 lastik botla denize açılan Suriye, Afganistan, Somali, Pakistan, Filistin ve Iran uyruklu yaklaşık 14 göçmen, Yunan kara sularına girdiklerinde Yunan sahil güvenlik ekiplerinin engellemesiyle karşılaştı. Yunanlı askerler havaya ateş uyarı ateşe açarak, çocuk ve kadınların da bulunduğu botların Kos Adası'nı geçişini engelledi.
Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından botun batma ihtimaline karşı düzensiz göçmenler, 3 yaşındaki Suriyeli Aylan'ın 5 önce yıl cansız bedeninin bulunduğu Fener Burnu Sahili'ne döndü. Korku ve panik haliyle kıyıya çıkan göçmenler, lastik bot, sırt çantası ve ayakkabılarını sahilde bırakmaları dikkat çekti.