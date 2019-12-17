Dünyanın en güzel hava durumu sunucusu unvanlı Yanet Garcia ekranlara veda etti.
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Ani bir kararla tüm kariyerini bir tarafa bırakıp ekranlardan çekildi. İşte onu bu zor kararı almaya iten neden...
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Kariyer basamaklarını hızla tırmanıyordu. Dünyanın en güzel hava durumu sunucusu ünvanı ona aitti. Her şey istediği gibi gidiyorken aşık oldu. Ve aşkı için tüm kariyerini elinin tersiyle bir kenara itti.
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Meksika'nın en güzel ekran yüzlerinden biri olarak tanınan hava durumu sunucusu Yanet Garcia, aşık olduğu erkek uğruna parlak bir gelecek vaad eden kariyerinden vazgeçtiğini duyurdu.
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Aynı zamanda bir Instagram fenomeni de olan Yanet Garcia, sevgilisiyle birlikte yaşamak için ülkesini de terk edip ABD'ye taşınma kararı aldı.
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Ülkesi Meksika'da Hoy To adlı program kapsamında hava durumunu sunan Yanet Garcia, Amerikalı sevgilisinin uğruna mesleğini, şöhretini ve ülkesini terk etmekte bir sakınca görmedi.
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Yanet Garcia, bir süredir birlikte olduğu Lewis Howes'a olan sevgisini Instagram takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmiyordu.
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29 yaşındaki Yanet Garcia, sevgilisiyle birlikte çekilen pozlarını "gerçek aşk", "benim her şeyim" gibi yorumlarla birlikte paylaşıyordu.
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Ülkesinde şöhretinin doruğundayken aşk uğruna her şeyi geride bırakan Yanet Garcia'nın ABD'de ne iş yapacağı henüz bilinmiyor.
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Garcia'nın yerine Venezuelalı Aleira Avendano'nun geleceği söyleniyor.
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Garcia bir süre önce internet korsanlarının hedefi olmuştu.
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Instagram'da 12 milyondan fazla takipçisi bulunan Yanet Garcia'nın hesabını ele geçirmişti.
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Sunucunun hesabından, kendisine ait olmayan müstehcen pozlar paylaşılmıştı.
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Instagram'da 12 milyondan fazla takipçisi bulunan Yanet Garcia'nın hesabını ele geçirmişti. Sunucu, bir süre uğraşıp hesabını geri almıştı.
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Hava durumu programı sunan Garcia 2015 yılında Youtube'a yüklenen bir video sayesinde tanınmıştı.
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O günden sonra da sadece ekranda değil Instagram'da da şöhret oldu.