Yağmura rağmen evlat nöbetini sürdürdüler

Yaz kış demeden eylemlerini sürdüreceklerini anlatan Demir, "Bizi kimse yıldıramaz. İnşallah çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Yağmur, kar, kış demeden çocuklarımızı bekliyoruz. Çocuklarımız bizi duyuyorsa, biz sizin için ölümü göze aldık. Siz de bizi düşünün ve askere teslim olun bize geri dönün. Birlikte eve dönelim çocuklar. Bizim çocuklarımız 5 yıldır yağmurun altında. Kim bilir neredeler, taşların üzerinde oturup yatıyorlar." dedi.