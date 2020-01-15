Yıldız oyuncu akıllanmadı! ikinci kez aldattı mı?
Galatasaray’ın efsane ismi Wesley Snejder eşi Yolanthe Cabau ile boşanmanın eşiğinden dönmüştü. İddialara göre yakışıklı futbolcu eşini Emma Heesters ile aldattı.
Geçen ay eşi Yolanthe Cabau ile evliliğine bir şans daha veren Wesley Sneijder'den kırmızı kartlık hareket geldi.
alatasaray'ın eski yıldızı ile eşi, Mart 2019'da 9 yıllık evliliklerinin sonuna geldiklerini açıklamıştı.
Yolanthe Cabau, kendisine ihanet ettiği konuşulan eşini oğulları Xess Xava için affetmişti. Ancak Sneijder, uslanmaz çıktı.
35 yaşındaki eski futbolcu, Hollanda basınının iddiasına göre önceki akşam Amsterdam'daki bir mekanda doğum gününü kutlayan şarkıcı Emma Heesters ile yakınlaştı.
Sneijder'in 24 yaşındaki popçuyla öpüştüğü iddia edilirken bu bomba haber üzerine gözler barıştığı eşine çevrildi.
Yolanthe'den henüz bir ses çıkmadı ama Sneijder, Hollandalı şarkıcı ile yakınlaşarak evliliğini yeniden çıkmaza sokmuş oldu.