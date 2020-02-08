Vuhan'da dikkat çeken görüntüler: Polis kapı kapı geziyor
Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında ölenlerin sayısı 723'e, virüsten etkilenelerin sayısı 34 bin 546'ya çıktı. İlk olarak Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs, bir ABD'linin ölmesine sebep oldu. Bu kişi salgından ölen ilk Amerikalı ve ilk yabancı kişi olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Wuhan'da polis ekipleri, anons yaptıktan sonra özel kıyafetlerini giyip tek tek dolaştığı evlerde halkın ateşini ölçüyor.
Koronavirüsle ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor... Dünyayı sarsan virüste ölü ve vaka sayısı güncellendi... Virüs'ün yayılma şekliyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama... Corona virüsü hızla dünya ülkelerine yayılmaya devam ederken pek çok ülke güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkardı. Çin'den gelen son görüntüler dikkat çekti...
Alınan son verilere göre dünya genelinde 31.530 kişiye coronavirüs teşhisi konuldu. Çin’den yayılmaya başladığı düşünülen ve dünya genelinde korkuya neden olan korona virüsü salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 638’e yükseldi. Tedaviye olumlu cevap veren ve virüsten tamamen kurtulan kişi sayısı ise 1.764 olarak duyuruldu.
DSÖ'DEN KORKUTAN AÇIKLAMA Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip korona virüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle tehlikeli bir durumla karşı karşıya olduklarını açıkladı. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle özellikle Çin'de maskelere olan talep arttı.Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılmaya devam eden korona virüsü salgını nedeniyle özel kıyafet, maske, eldiven ve diğer koruyucu ekipmanlar giderek azalıyor.
VİRÜS KARINCAYİYENDEN İNSANA BULAŞMIŞ OLABİLİR Çinli uzmanlar, ölümcül korona virüsünün yarasalardan insanlara, karıncayiyenler aracılığıyla bulaşmış olabileceğini duyurdu. Çinli uzmanlar, karıncayiyenlerden alınan genlerin, korona genleriyle yüzde 99 benzerlik gösterdiğini bu nedenle yarasalardan insanlara geçtiği düşünülen virüsün taşıyıcısının karıncayiyenler olabileceğini açıkladı.
31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı. Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.
Bu da, virüsün yarasan bir diğer taşıyıcı hayvana, ordan da insan geçtiği tezini doğuruyor. Ancak bunun hangi hayvan olduğu henüz kesinlik kazanmamıştı. Huanan pazarı, buranın yerlilerinin uğrak noktalarından biri olarak nitelendiriliyor. Özellikle etini "taze" satın almak isteyenler buraya geliyor ve satın alacağı hayvanı hemen o anda kestiriyor. Canlı hayvanlar, bu pazardaki küçük kafeslerde tutuluyor ve müşterinin talebine göre kesiliyor.
Bu karar doğrultusunda Çin’den Hong Kong’a gelen herkes, korona virüsü riskine karşı 2 hafta süreyle kendisini bir otel odasına kapatarak veya evlerinden dışarı çıkmayarak izole etmek zorunda. Bu kurala uymayanlar ise para veya hapis cezasına çarptırılacak. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü, yalnızca Çin’de 636 kişinin ölümüne neden olurken en 25 ülkeye yayıldı.
Kanada Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, tahliye için yollanan uçağın 2 gün boyunca elverişsiz hava koşulları nedeniyle Vietnam'da bekledikten sonra önceki gün Vuhan Havaalanı'na indiği bildirildi. Söz konusu uçağın 176 Kanada vatandaşını alarak havalandığı ve Ontario'daki Trenton Askeri Üssü'ne indiği belirtildi.
14 GÜN BOYUNCA KARANTİNADA KALACAKLAR Bakanlık, 176 kişiyi taşıyan uçağın cuma sabahı Trenton kentindeki askeri üsse indiğini duyururken, Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, söz konusu kişilerin 2 hafta boyunca askeri üsdeki karantina bölgesinde tutulacaklarını ve burada sağlık kontrolü ve gerekli tüm tetkiklerin yapılacağını kaydetti.
GERİDE KALAN KANADALILAR PAZARTESİ GÜNÜ TAHLİYE EDİLECEK Dışişleri Bakanı Champagne, Vuhan kentindeki bazı kişilerin son anda fikir değiştirerek uçuşa gelmediklerini, 50 kadar Kanada vatandaşının bir Amerikan havayolunun uçuşu ile Kanada'ya geleceklerini, tahliye için bekleyen diğer Kanadalıları taşıyan ikinci bir charter uçuşunun da pazartesi günü Vuhan'dan ayrılacağını bildirdi. Champagne, Çin ve Kanada yetkililerinin mutabakatı ile uçağa sadece hastalık belirtisi olmayanların alındığını da ifade etti.
PSiKOLOJiK DESTEK VERiLECEK Öte yandan, Kanada Sağlık Bakanı Patty Hajdu, CBC televizyonunda katıldığı bir canlı yayında, 18 kişinin hastalık belirtileri gösterdikleri için uçağa alınmamış olabileceklerini söyledi. Hajdu, geri dönen yolcuların 14 gün boyunca kalacakları Trenton Askeri Üssü'ndeki karantinada günlük olarak tıp uzmanları tarafından izleneceklerini kaydederek, "Ulusal mikrobiyoloji mobil laboratuvarı, herhangi bir semptomatik bir vakayı test etmek için yerinde olacak. Karantinadakilerin giyim, yiyecek ve tüm ihtiyaçları karşılanacak." değerlendirmesini yaptı.
Gemiyi terk ettikten sonra enfekte olduğu anlaşılan bir Hong Konglu yolcu nedeniyle pazartesi Japonya'da karantinaya alınan gemiden kötü haberler gelmeye devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, daha önce 20 kişinin korona virüsünden enfekte olduğu açıklanan gemideki 41 yolcuda daha virüs tespit edildiğini duyurdu.
Güney Kore'de Moon tarikatı, yine toplu bir düğüne imza attı. 6 bin çiftin toplu evlendirildiği düğün, başkent Seul'un Gapyeong kentinde düzenlendi. Çin’in Wuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip korona virüsü salgının oluşturduğu korku ve endişe içerisinde gerçekleştirilen düğünde sıkı güvenlik önlemleri alındı. Çiftler törenin yapılacağı yere kontrol edilerek alındı ve çiftlere maskeler dağıtıldı.
Moon Tarikatı, 1954 yılında Kuzey Kore’den Güney Kore’ye kaçan rahip Sun Myung Moon ve eşi Hak Ja Han Moon tarafından kuruldu. Moon, İsa’nın kendisine gözükerek onu mesih seçtiğini iddia ediyordu. Toplu düğün organizasyonlarına 1960'lı yıllarda başlayan Moon, vefat ettiği 2012 yılına kadar her yıl toplu nikah törenleri düzenledi. Moon'un eşi Hak Ja Han, düğün töreni organizasyonlarını 2013 yılından bu yana sürdürüyor.
SİNGAPUR'DA KAMU SAĞLIĞI ALARM SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ Singapur Sağlık Bakanlığı, Çin'i ziyaret etmemiş 3 yeni Singapurluda daha yeni tip koronavirüs tespit edildiğini, ülkede vaka sayısının 33'e çıktığını bildirdi. Bakanlık, yeni vakaların ardından kamu sağlığı alarm seviyesinin yükseltilerek turuncuya çıkarıldığını duyurdu.
KONONA VİRÜSÜ ÇİN’İN EĞİTİM SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRDİ İlk olarak Çin'de görülen korona virüsünden bu zamana kadar dünya genelinde 500'den fazla kişi hayatını kaybederken, yüz binlerce kişi ise karantinaya alındı. Çin hükümeti de dünyanın yaklaşık 28 ülkesine yayılan virüsün daha fazla yayılmaması için gereken adımları atmaya devam ederken, ülke genelinde üniversiteler bir süre kapalı kaldıktan sonra bahar döneminde internet üzerinden ders verilmesine karar verildi.
Pekin Normal Üniversitesinde Yüksek Lisans öğrencisi olan Tanvirul İslam, üniversite tarafından gönderilen mesaj ile ilgili şunları paylaştı:“Üniversitemizden gelen mesajda artık internet üzerinden ders verileceği belirtildi. Mesajda, "Korona virüsü nedeniyle Çin’i terk eden veya Çin’in içinde herhangi bir yerde bulunan öğrenciler okul tarafından kurulan online ders sistemi üzerinde derslere katılabilecek’ denildi. Derslerimiz 24 Şubat tarihinden başlayacak. Mesajda, belirtilen saatte öğrencilere sisteme girerek hazır bulunmasının beklendiği de belirtildi. Ayrıca herhangi bir öğrenci zamanında derse giremiyorsa, görüntüsü çekilen derse daha sonra da ulaşabilecek."
KORONA VİRÜSÜ VAKASI İNGİLTERE'DE 3’E, VİETNAM’DA 12’YE YÜKSELDİ Dünya genelinde 565 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan korona virüsü dünyada yayılmaya devam ediyor. İngiltere’de sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ülkede görülen vaka sayısının 3’e yükseldiği kaydedildi. Korona virüsü görülen hastaların tedavi gördüğü ve virüsün yayılmasının önlenmesi için tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.
Ayrıca Tanvirul İslam, sadece Pekin Normal Üniversitesinde değil, birçok üniversitede aynı uygulama ile bahar döneminin başlayacağını da belirtti. İslam, “Bu uygulama sadece bizim okulda değil. Şimdiye kadar aldığım haberlere göre Pekin Dil ve Kültür Üniversitesi, Pekin Normal Üniversitesi, Lanzhou Üniversitesi, Pekin Teknik Enstitüsü, Xidian Üniversitesi gibi birçok üniversite aynı sistemi uygulayarak bahar dönemine başlayacağını biliyorum” dedi.
Çin’de yer alan bazı üniversiteler tarafından öğrencilere online ders ile ilgili gönderilen mesajda, korona virüsü nedeniyle öğrencilerle bir araya gelerek ders verilmesinin mümkün olmadığı, ancak öğrencilerin eğitim hayatını normal bir şekilde devam ettirmesi, dönemlerin uzatılmaması için bir sonraki duyuruyu yapılmasına kadar internet üzerinden dersler verileceği belirtti.
TAYVAN, ÇİN UÇUŞLARINI SINIRLANDIRIYOR Tayvan, bugünden itibaren Çin’in pek çok kentine gerçekleştirdiği uçuşlarını durdurdu. Tayvan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Pekin, Şangay, Xiamen ve Chengdu kentlerine uçuşların ise devam edeceği aktarıldı. Kararın, 29 Nisan’a kadar yürürlükte olacağı kaydedildi. Tayvan’dan Çin’e bağlı Makao ve Hong Kong sefer sayılarının ise azaltılacağı bildirildi.