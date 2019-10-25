Volkswagen Golf’ün 8’inci ve belki son nesli dün akşam tanıtıldı

GÜÇ SEÇENEKLERİ



Alman üretici Volkswagen, Golf platformu ve tasarımı üzerine ürettiği tam elektrikli modeline “ID3” adını vererek bu modelin gamından ayırmaya karar verdi. Bu model gamında ise hafif hibrit ile donatılmış “eTSI” benzinli seçenekler ve bir dizel seçenek öne çıkıyor. 1 litre 90 bg TSI ile 1.5 litre 130 bg TSI motorların hafif hibrit kombinasyonlarıyla artan motor seçeneklerine, 2 litrelik bir dizel seçenek eklenmiş. Gelecek yıl ayrıca 2 litrelik daha güçlü bir seçeneğinin eklenmesi beklenirken, Türkiye özelinde 1,6 dizel olup olmayacağı konusunda şimdilik bir bilgi yok. Marka dizel seçeneklerinden yüzde 17 yakıt tasarrufu sağladığını açıklarken, benzinli seçeneklerine eklediği hafif hibrit seçeneği Avrupa Birliği’nin karbondioksit sınırlaması için atılmış önemli bir adım. Volkswagen bu motor seçeneklerine düz vites yanında, çift kavramalı DSG şanzıman eşlik ettiğini son not olarak ekleyelim.