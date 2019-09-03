Volkan Demirel futbola veda etti Zeynep Demirel'in duygusal mesajı olay
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17 yıllık Fenerbahçe kariyerini sonlandıran Volkan Demirel, sarı-lacivertli ekibin teknik kadrosunda yer alacak. Volkan Demirel'in jübilesi ilerleyen günlerde yapılacak. Zeynep Demirel ise duygusal paylaşımıyla Fenerbahçelilere seslendi.
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Fenerbahçe Kulübü, 17 yıldır sarı lacivertli ekibin kalesini koruyan Volkan Demirel'in aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını ve teknik direktör Ersun Yanal'ın ekibine dahil olacağını açıkladı.
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Futbolculuk kariyerini sonlandıran Volkan Demirel, Fenerbahçe teknik kadrosunda yer alacak. Demirel'in jübilesi ilerleyen günlerde yapılacak.
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Volkan Demirel ise Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Fenerbahçe'ye hizmetin yeri olmaz. Ömür boyu burada olmam dileğiyle.. Camiamıza hayırlı olsun...''
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''Futbolun F sinden de anlamıyorum'': Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel de konuyla ilgili Instagram hesabından duygu dolu bir mesaj yayınladı ve şu ifadelere yer verdi; Yıl 2009... Birlikteliğimizin birinci yılı dolmuş.
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O zamanlar ben Belçika’da yaşıyorum. Hayallerim var; en yakın arkadaşımla Londra’da yaşıyacağız beraber ev tutacağız okula orada devam edicem falan.
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Volkan önümüzdeki yıl evlenelim diyor, benim planlarım arasında Türkiye’ de yaşamak yok. Futbolun F sinden de anlamıyorum....
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''Fenerbahçe’den de kopamam diyor'': Volkan'ın o yıl Fenerbahçe’yle sözleşmesi bitmiş, en formda olduğu yıllar. Peşinde ünlü Avrupa kulüpleri var.
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İçinde İngiliz takımları da. Hadi gel gidelim diyorum çünkü o zaman bile hakaretler var. Alışkın değilim ben, kaldıramam diyorum.
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. Onun gönlü yine Fenerbahçeden yana, seni bırakmam fakat Fenerbahçe’den de kopamam diyor.
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''Futbolu değil, Fenerbahçe’yi seviyorum'': İkna ediyor ve ben de dahil oluyorum bu üç kişilik aşka. Yalan yok, benim şahsi Fenerbahçe sevgim çok sonra başladı yani.
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Futbola hep mesafeli kaldım. Bilirsiniz çok paylaşım yapmam, insanları kızdıracak söylemlerden uzak dururum. Çünkü ben futbolu değil, Fenerbahçe’yi seviyorum! O yüzden rakip takım taraftarlarının dediği hiç bir şeyi önemsememeye başladım zamanla.
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''Üç aylık bebeğe küfür edilmesinden daha ağır ne olabilir ki'': Zaten bir insanın üç aylık bebeğine küfür edilmesinden daha ağır ne olabilir ki? Alıştım, kulaklarımı tıkadım...
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Sonra 3 temmuz süreci başladı. Tüm camia yıprandı. Biz de. Ama Volkan’ın yaşadığı yıkım aile hayatımıza da yansıdı.
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Ben de yine anlayışla karşılamak zorunda kaldım. İyi ki de yaptım! Baktım ki, o süreçten sonra daha büyük bir aşk oluşmuş içimde. Hem eşime, hem Fenerbahçe’ye...
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Bu yazıyı sizler için yazıyorum. Yüzlerini bile görmediğim ama desteklerini sürekli hissettiğim, güzel yorumlarını okuduğum, hiç tanımdan seven, koruyan insanlar için.
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Benim mutluluğumu da üzüntümü de yakın çevremden, kendi arkadaşlarımdan daha çok paylaştınız.
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Eşimden dolayı beni ve ailemi sevdiniz. Ben de eşim sayesinde sizi sevdim, çok seviyorum, hep çok seveceğim!
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Her şey için, tüm güzel sözleriniz, desteğiniz ve varlığınız için teşekkür ederiz. İyi ki başka bir takım değil, iyi ki Fenerbahçe! ''