Veteriner döven Yağmur Aşık hakkında zorla getirilme kararı

Yağmur Aşık kliniktekilere, 'Burayı sizin başınıza yıkarım. Siz hırsızsınız, kime satıyorsunuz, bak ben burayı kapattırıyorum. Beni hiç tanımıyorsunuz. Buranın işi bitti, benim hayvanımı bana vermiyor, kan emici bunlar, sizi bitireceğim.