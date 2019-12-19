Anlamlı hediye! Vedat Milor'den öğrenci takipçisine büyük jest!
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Ünlü gurme Vedat Milor, bir öğrenci takipçisine ev yapımı konserve hediye gönderdi.
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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve zaman zaman paylaşımlarıyla gündem olan Vedat Milor, herkesin takdirini topladı.
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Milor, kendisine "Vedat Bey, öğrenci evinde 3 kişi kalıyoruz. Makarna harici diğer tatları unuttuk. Böyle kendimizi ana evinde hissedeceğimiz bir hediyeniz yok mudur?" Diye mesaj atan takipçisine kayıtsız kalmadı.
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Milor, kendisinden yemek konusunda istekte bulunan takipçisinin bu mesajına, "DM kutunu kontrol et kardeşim" diyerek Twitter'ın özel mesaj bölümünden öğrenciyle iletişime geçti.
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Ünlü gurme ile mesajlaşmalarını sosyal medya hesabından yayınlayan kişiye Milor, "Adresini ver kardeşim" dedi.
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Milor'un takipçisi aldığı mesaj karşısında şaşkınlık yaşadı. "Abi ben tröllüne paylaşmıştım onu şoktayım" diye karşılık veren takipçiye Milor, "İstiyor musun istemiyor musun?" diyerek karşılık verdi.
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Ünlü eleştirmen, sosyal medya üzerinden mesajlaştığı takipçisine annesinin evinde hissetmesi için kargoyla konserve gönderdi.
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Hediyesi eline geçen takipçi, gelen konserveyi ve Vedat Milor'un içine yazdığı "Kendini ana evinde hissedeceğin tek hediye olmalı" notunu paylaştı.