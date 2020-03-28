Vatandaşlar koronavirüse aldırmadı! Kimileri toplu yemek yedi, kimileri de koşu yaptı!

Koronavirüs tehlikesi etkisini günden güne sürdürürken gelen son dakika bilgilerine göre bazı İstanbullular, alınan tüm tedbirlere rağmen bu hafta sonu da Caddebostan Sahili'ne gitmeye devam etti. Spor yapmak için evden çıkıp sahile giden vatandaşlardan kimisi koşu yaptı, kimisi bisiklet sürdü. Polis ekipleri ise sahildeki vatandaşlara anons yaparak mecburi olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. İşte sahillerden yansıyan görüntüler