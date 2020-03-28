Vatandaşlar koronavirüse aldırmadı! Kimileri toplu yemek yedi, kimileri de koşu yaptı!
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Koronavirüs tehlikesi etkisini günden güne sürdürürken gelen son dakika bilgilerine göre bazı İstanbullular, alınan tüm tedbirlere rağmen bu hafta sonu da Caddebostan Sahili'ne gitmeye devam etti. Spor yapmak için evden çıkıp sahile giden vatandaşlardan kimisi koşu yaptı, kimisi bisiklet sürdü. Polis ekipleri ise sahildeki vatandaşlara anons yaparak mecburi olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. İşte sahillerden yansıyan görüntüler
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Başkan Erdoğan dün koronavirüse karşı yeni önlem paketini açıkladı. Coronavirüse karşı mücadele için alınan önlemlere bazı vatandaşlar uymamaya devam ediyor.
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65 yaş üstü olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı gelirken, insanlara da sokağa çıkmama konusunda ciddi uyarılar yapılıyor. Fakat bugün çekilen fotoğraflar ne yazık ki bazı vatandaşların uyarıların hala ciddiye alınmadığını gösteriyor.
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Dünyada olduğu kadar Türkiye'de de etkisini gösteren korona virüsüne karşı neredeyse her gün farklı önlemler alınıyor.
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Fakat bazı vatandaşlar tüm tedbirlere rağmen sokağa çıkamaya devam ediyor. Bazı vatandaşlar sahillerde erken saatlerde koşu yaptığı görüldü
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Caddebostan Sahili ve Avcılar Sahili'nde kimisi toplu halde yemek yerken kimisi de koşu yapmayı tercih etti.
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Bu hafta sonu da bazı vatandaşların Caddebostan Sahili'ne gittiği görüldü. Sahile gidenlerden kimisi koşu yaptı, kimisi bisiklet sürdü, kimisi de jimnastik hareketleri yaptı.
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Sahile gelen polis ekibi ise vatandaşları anons yaparak uyardı. Polis, vatandaşlara yaptığı anonsta mecburi olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.