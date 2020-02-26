Vatandaş isyanda: Yeter ki insanlar ölsün

FİYAT ARTIŞLARI İÇİN DÜZENLEME YAPILMALI Virüs nedeniyle yüksek talep gören maskelerde çok fazla fiyat artışı olduğunu söyleyen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Serbest piyasa ekonomisi deniyor, fakat unuttukları bir şey var. 2018 Ağustos’ta kur dalgalanmasının ardından ürünlerindeki girdi maliyetlerinde artış olmamasına rağmen fiyat artışı uygulayanlar için bir düzenleme yapıldı. Bu gibi uygulamalar Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da haksız ticari uygulamalar kapsamına alındı” dedi. Ağaoğlu, tüketicilerin haksız fiyat artışı gözlemlediğinde CİMER’e, Reklam Kurulu’na ve ALO 175 Hattı’na başvurması gerektiğini belirtti.