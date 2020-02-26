Vatandaş isyanda: Yeter ki insanlar ölsün
Son olarak Ortadoğu'ya sıçrayan koronavirüs maske fiyatlarını her gün katlanarak arttırıyor. Virüs nedeniyle ortaya çıkan panik havası ve yoğun olarak gelen dış talep sonrası birkaç ay öncesine kadar uygun fiyatlara satılan maskelerin fiyatları fahiş derecede arttı. Bakkalından manavına herkesin maske sorduğuna dikkat çeken sektör temsilcileri ise ürün takip sistemi dışındaki maskelerin sağlık açısından uygun olmadığını belirtiyor.
TEKİ 160, 10’LU PAKET 2499 TL Koronavirüs değil ama korkusu Türkiye'yi sardı. Son olarak İran'da görülen vakalar endişeyi artırdı. Maske üretiminde ve satışlarında ciddi oranda artış var. Bu talep nedeniyle fiyatlar da yükseldi. Bir e-ticaret sitesinde iki ayrı mağaza aynı markanın aynı model maskesini satıyor. Ürünü tek tek satanda fiyat 160 TL. 10’lu pakette 2499 liraya satanda ise tek fiyat yaklaşık 250 liraya geliyor.
GÜNLÜK 700 BİN ADET! NTV yayınında konuşan ve bölgelerinde tahminen 6 üretici olduğunu ve bunlardan bir kaçının belgeli olduğuna dikkat çeken Marmara Tıbbi Cihaz Üretici Derneği Başkan Yardımcısı Veysi Cengiz Balçık, bu firmaların ise günlük üretim adetlerinin 100 bin civarında olduğunu yani toplamda 600 - 700 bin adet günlük maske üretildiğini düşündüğünü belirtti.
VATANDAŞ İSYAN ETTİ: YETER Kİ İNSANLAR ÖLSÜN Son olarak İran'da görülen koronavirüs vakalarıTürkiye’de de endişeyi artırdı. Vatandaşlar maske almak için E-ticaret sitelerine yöneldi. Vatandaşın bu endişesini fırsata çevirmek isteyen uyanıklar aynı özellikteki maskeler farklı aralıklarda fahiş fiyat istemeye başladı. Bu durum vatandaşı isyan ettirdi.
FİYAT ARTIŞLARI İÇİN DÜZENLEME YAPILMALI Virüs nedeniyle yüksek talep gören maskelerde çok fazla fiyat artışı olduğunu söyleyen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Serbest piyasa ekonomisi deniyor, fakat unuttukları bir şey var. 2018 Ağustos’ta kur dalgalanmasının ardından ürünlerindeki girdi maliyetlerinde artış olmamasına rağmen fiyat artışı uygulayanlar için bir düzenleme yapıldı. Bu gibi uygulamalar Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da haksız ticari uygulamalar kapsamına alındı” dedi. Ağaoğlu, tüketicilerin haksız fiyat artışı gözlemlediğinde CİMER’e, Reklam Kurulu’na ve ALO 175 Hattı’na başvurması gerektiğini belirtti.
TULUM SİPARİŞLERİNE YETİŞEMİYORLAR Tokat’ın Turhal ilçesinde, kaban, ceket, pantolon üretimi yapan bir tekstil fabrikası artan talep doğrultusunda giysi üretimini durdurup, tek kullanımlık tulum üretmeye başladı. Günlük bin kapasite ile tulum üretimine başlayan firma 1 milyona yaklaşan siparişe yetişmekte zorlanıyor. Vardiya sayısını artıran fabrikada gece gündüz durmadan koronavirüse karşı koruyucu tulum üretimi devam ediyor. Tekstil Fabrikası Yöneticisi İsa Aktaş, koronavirüsten korunma kıyafeti olarak adlandırdıkları tuluma Çin’den oldukça fazla talep olduğunu kaydetti. Bin adet başladıkları tulum üretimi siparişlerinin 1 milyona çıktığını belirten Aktaş, siparişlere yetişmek için çift vardiya çalışmaya başladıklarını söyledi.
"Ticaret Bakanlığı olarak Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile ortak çalışıyoruz. Maskeler ürün güvenliği açısından Sağlık Bakanlığının denetim alanına giriyor. Yapılan denetimler sonucunda maskelerde fahiş fiyat uygulayanlar tespit ediliyor. Bunlar daha sonra Reklam Kuruluna gelecek. Reklam Kurulu toplandıktan sonra cezaya karar verirse tıbbi maskelerde haksız fiyat artışı yapanlara 10 bin ile 104 bin lira arasında ceza uygulanacak."