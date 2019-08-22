Nesli tehlike altında... Baygın halde bulundu

Bayburt'ta doğada bitkin bulunup koruma altına alınan ve tehlike altındaki türlerin kırmızı listesinde "neredeyse tehdit altında" kategorisinde yer alan vaşak yavrusu, görevlilerce biberonla besleniyor.
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Bayburt kırsalında bir çoban tarafından bulunan vaşak yavrusu, Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
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Görevlilerce ilk müdahalesi yapılan yavru, ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum 13. Bölge Müdürlüğüne getirilip koruma altına alındı.
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Kurumca görevlendirilen yaban hayatı veterineri Selçuk Bayraktar kontrolünde bakımı yapılan yavru vaşak, biberonla süt verilerek adeta bebek gibi besleniyor.
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Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderilecek vaşak yavrusu, doğada kendi başına yaşamını sürdürebilecek hale gelene kadar burada kalacak.
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Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) tehlike altındaki türlerin kırmızı listesinde "neredeyse tehdit altında" kategorisinde yer alan vaşak, daha sonra bulunduğu alana salınacak.
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum 13. Bölge Müdürü Mehmet Fehmi Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vaşak yavrusunun 4 aylık olduğunun tahmin edildiğini belirtti.
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Yüksel, "Vaşak yavrusu şu anda biberonla besleniyor. Süt verilen yavrunun dişleri çıkmaya başladı. Beslenmede sütten ete geçmesi nedeniyle, dikkat ederek uygun beslenme programı uyguluyoruz. Vaşağı, 15-20 gün sonra da sütü tamamen keserek, vahşi yaşamına uygun şekilde beslemeye çalışacağız." dedi.
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Anne vaşakların emzirdikleri yavrularını belli yerlere saklayıp avlanmak için oradan ayrıldığını ifade eden Yüksel, bu süreçte yavruların kaçak avcıların saldırısına maruz kalabildiğini ya da alandan ayrılıp kaybolabildiğini söyledi.
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Vatandaşlardan, karşılaştıkları yabani hayvan yavrusunu bir süre gözlemlemesini, annelerinin gelmemesi durumunda yetkililere haber vermesini isteyen Yüksel, şöyle konuştu:
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"Vaşağa ne kadar bakarsak bakalım annesinin sağladığı sıcaklığı sağlamamız mümkün değil. Yavru vaşağın biraz büyümesini ve toparlanmasını bekleyeceğiz. Vaşağı 2-3 ay rehabilitasyon merkezinde yaban hayatının özelliklerine uygun ortamda besleyeceğiz.
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Vaşağı beslerken insanlardan uzak tutacağız ki ileride yaban hayatına adaptasyonunda sıkıntı yaşamasın."
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Veteriner Bayraktar ise vaşağın yavru olması nedeniyle kendileriyle oyun oynadığını anlatarak, "Yavruyu ete alıştırmaya çalışıyoruz, çünkü vahşiliğini kaybetmemesi, doğaya salındığı zaman avlanmayı öğrenmesi gerekiyor.
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Biraz da oyunla bu vahşiliği kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.