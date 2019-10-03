Son zamanların en büyük operasyonu: Gözaltılar var!
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Van'ın Edremit ilçesinde uyuşturucu tacirlerine operasyon yapıldı. Bir ev ve araçta yapılan aramalarda 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
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Van'ın Edremit ilçesinde 331 kilo 160 gram eroin bulundu. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.
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EVE OPERASYON DÜZENLENDİ
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Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
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331 KİLO UYUŞTURUCU
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Ekipler, ev, müştemilatı ve kamyonette arama yaptı. Narkotik köpeği "Lisa"nın da kullanıldığı aramada, müştemilatta çuvallar içerisine ve kamyonetin yakıt deposuna gizlenmiş 643 paket halinde 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildi.
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6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili şüpheliler A.D, E.D, H.D, T.D, F.D ve V.D. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına alındı.