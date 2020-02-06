Çığ şehitlerine veda!
Van'da çığ felaketinde şehit olan 11 asker, 9 güvenlik korucusu ile 2 itfaiyeci ile Hakkari’de el bombasının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik için Van Jandarma Filo Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı tabutların yan yana dizildiği törenin ardından şehit 12 asker Türk Hava Kuvvetleri’ne ait 2 uçakla memleketlerine uğurlandı. Güvenlik korucuları ve itfaiyeciler ise Van’da toprağa verilecek.
Bahçesaray karayolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’nde dün meydana gelen çığ felaketinde şehit olan 11 asker, 9 güvenlik korucusu, 2 itfaiye eri ile Hakkari’nin Çukurca ilçesinde el bombasının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik için Van Jandarma Filo Komutanlığı’nda tören düzenlendi.
Şehitler uzman çavuşlar Özgür Işık (Düzce merkez), Özen Akçam (Artvin, Ardanuç), Ramazan Süslü (Aksaray, Sultanhanı), Ufuk Deniz (Kastamonu, Tosya), Muammer Keskin (Aydın, Çine), Oğuzhan Ulaş Avcı (Kars, Arçapayı), Mesut Deniz (Kahramanmaraş, Türkoğlu), Jandarma Astsubay Çavuş Fatih Karagöz (Kocaeli, Kartepe), uzman onbaşılar Osman Karaca (Tokat, Almus), Cihat Erat (Erzurum, İspir), Tarkan Karaca (Eskişehir, Sivrihisar) ve Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik (Kayseri, Develi) memleketlerine uğurlanmak üzere uçaklara konuldu.