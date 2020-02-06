Çığ şehitlerine veda!

Van'da çığ felaketinde şehit olan 11 asker, 9 güvenlik korucusu ile 2 itfaiyeci ile Hakkari’de el bombasının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik için Van Jandarma Filo Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı tabutların yan yana dizildiği törenin ardından şehit 12 asker Türk Hava Kuvvetleri’ne ait 2 uçakla memleketlerine uğurlandı. Güvenlik korucuları ve itfaiyeciler ise Van’da toprağa verilecek.