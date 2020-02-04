Vakıfbank konut kredisi faizini düşürdü!

Bu durum bazı bankalarda değişmekle birlikte, aylık kredi taksitlerinin en azından 2 katı aylık gelir olması genel olarak istenir. Ayrıca mevcut kredi ödemeleri de bu hesaplamaya dâhil edilir. Bu konuda daha fazla bilgi almak ve hesaplama işlemi yapmak için Ne Kadar Kredi Kullanabilirim sayfamızdaki hesaplama aracımızı kullanın