Vakıfbank konut kredisi faizini düşürdü!

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 11,25'e çekmesinin ardından bankalardan adımlar gelmeye devam ediyor. Birçok banka ihtiyaç kredisi faiz oranını düşürürken, bazı bankalar taşıt kredisinde adım attı. Vatandaş ise konut kredisi faiz oranının düşmesini talep ediyordu. Beklenen hamle kamu bankası olan Vakıfbank'tan geldi. Vakıfbank konut kredisi faiz oranını en düşük tutan bankalardan biri olmasına rağmen bir adım daha attı. Peki, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank konut kredisi faizi ne kadar? İşte güncel konut kredisi faiz oranları..
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Vakıfbank konut kredisi faiz oranını düşürerek en uygun faizle kredi kullandıran banka oldu. Konut kredisi faiz oranları birçok bankada 0,99 olarak uygulanıyor. Bazı bankalarda bu oran 0,94 ve 0,95'e kadar düşüyordu. Vakıfbank yaptığı atakla tüm konut alımlarında en düşük faizi uygulayan banka oldu.
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Diğer kamu bankalarının da adım atması bekleniyor. Peki, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank konut kredisi faizi ne kadar? İşte güncel faiz oranları...
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75 BAZ PUAN İNDİRİME GİDİLDİ
Merkez Bankası 2020 yılının ilk politika faizini açıkladı. 2019 yılının ikinci yarısında 12 puanlık indirime giden Merkez Bankası, yeni yılda da düşüşü sürdürdü. Yapılan açıklamada, 75 baz puanlık faiz indirimine gidildiği aktarıldı. Böylece politika faizi 11,25'e çekilmiş oldu.
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POLİTİKA FAİZİ TEK HANE YOLUNDA
Bankaların kredi faiz oranlarını belirleyen en önemli unsur politika faizi. Politika faizi enflasyon, işsizlik, kur dengeleri gibi unsurlar değerlendirilerek Merkez Bankası tarafından belirleniyor.
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2019'un Ağustos ayında yüzde 24 olan politika faizi kararlı ekonomik çalışmaların meyvesiyle 11,25'e kadar çekildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak her konuşmasında tek haneli faize kısa sürede geçileceğini belirtiyor.
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ÖZEL BANKALARDAN CESUR ADIMLAR
Merkez Bankası 2020 yılının ilk faiz kararını verdi. Beklentilerin aksine indirime giden Merkez Bankası politika faizini 75 baz puan düşürerek 11,25'e çekti. Bu hamle sonrası özel bankalardan cesur adımlar geldi. Birçok banka konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranını revize etti.
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EN DÜŞÜK İHTİYAÇ KREDİSİ 0,89'A DÜŞTÜ
Yaklaşık 6 ay önce yüzde 2'lerin üzerinde seyreden ihtiyaç kredisi faiz oranları sert şekilde geriledi. Önce yüzde 1'in üstünde konumlanan ihtiyaç kredisi faizleri, yeni yılda yüzde 1'in altını gördü. En düşük tüketici kredisi faiz oranı 0,89'a kadar geriledi.
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SIFIR KONUTTA 0,79 KAMPANYASI
Devlet bankaları konut kredisi faiz oranını Ağustos ayında 0,99'a çekmişti. Bankalar aradan geçen zamanda başka bir adım atmadı. Ancak sıfır konut alımlarında 0,79 faiz oranı kampanyası başlatıldı. 3 kamu bankası da aynı faiz oranı ile kredi kullandırıyor.
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YÜKSEK FAİZLİ KREDİLER YAPILANDIRILIYOR
Bankalar yüzde 2 seviyelerine varan faizlerle kredi kullanan vatandaşlarına kendi içinde yapılandırma yoluna gitti. Kredi faizlerinin düşmesiyle yapılandırma yapan vatandaşlar binlerce TL kazanç sağlıyor. Yapılandırma yapmayan bankalardan, başka bir bankaya kredi taşımak mümkün. Ya da yeni bir kredi ile eski krediyi kapatabilirsiniz.
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SON HAMLE VAKIFBANK'TAN GELDİ
Vakıfbank Ağustos ayından itibaren 0,99 faiz oranı ile kredi kullandırıyordu. Vakıfbank son politika faiz hamlesinin ardından konut kredisi faiz oranını düşürdü. Vakıfbank'ta bugünden itibaren konut kredisi faiz oranı 0,93 olarak uygulanıyor.
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KREDİ FAİZLERİ NE KADAR?
Kredi çekecek vatandaşlar en uygun oranları takip ediyor. Sizler için en uygun kredi seçeneklerini derledik. İşte 30 Ocak kredi faiz oranları...
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Halkbank
İhtiyaç kredisi yüzde 1.11 (60 ay vade, 50 bin lira için)
Konut kredisi yüzde 0.99 (120 ay vade, 100 bin lira için)
Taşıt kredisi yüzde 1.02 (48 ay vade, 70 bin lira için)
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Ziraat Bankası
İhtiyaç kredisi yüzde 1.12 (60 ay vade, 50 bin lira için)
Konut kredisi yüzde 0.99 (120 ay vade, 100 bin lira için)
Taşıt kredisi yüzde 1.02 (48 ay vade, 70 bin lira için)
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Vakıfbank
İhtiyaç kredisi yüzde 1.12 (60 ay vade, 50 bin lira için)
Konut kredisi yüzde 0.93 (120 ay vade, 100 bin lira için)
Taşıt kredisi yüzde 1.05 (60 ay vade, 50 bin lira için)
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Akbank
İhtiyaç kredisi yüzde 1.33 (24 ay vade, 50 bin lira için)
Konut kredisi yüzde 0.99 (120 ay vade, 100 bin lira için)
Taşıt kredisi yüzde 1.10 (48 ay vade, 70 bin lira için)
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Garanti BBVA
İhtiyaç kredisi yüzde 1.39 (60 ay vade, 50 bin lira için)
Konut kredisi yüzde 1.02 (120 ay vade, 100 bin lira için)
Taşıt kredisi yüzde 1.19 (48 ay vade, 70 bin lira için)
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Yapı Kredi Bankası
İhtiyaç kredisi yüzde 1.16 (60 ay vade, 50 bin lira için)
Konut kredisi yüzde 0.99 (120 ay vade, 100 bin lira için)
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Denizbank
İhtiyaç kredisi yüzde 1.49 (24 ay vade, 50 bin lira için)
Konut kredisi yüzde 1.21 (120 ay vade, 100 bin lira için)
Taşıt kredisi yüzde 1.31 (48 ay vade, 70 bin lira için)
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Şekerbank
İhtiyaç kredisi yüzde 1.09 (24 ay vade, 50 bin lira için)
Konut kredisi yüzde 1.39 (120 ay vade, 100 bin lira için)
Taşıt kredisi yüzde 2.99 (48 ay vade, 70 bin lira için)
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TEB
İhtiyaç kredisi yüzde 0.89 (24-60 ay arası vade, 50 bin lira için)
Konut kredisi yüzde 0.99 (120 ay vade, 100 bin lira için)
Taşıt kredisi yüzde 0,97 (60 ay vade, 70 bin lira için)
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QNB Finansbank
İhtiyaç kredisi yüzde 0.89 (60 ay vade, 15 bin lira için)
Konut kredisi yüzde 1.31 (120 ay vade, 100 bin lira için)
Taşıt kredisi yüzde 1.45 (48 ay vade, 70 bin lira için)
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ING TÜRKİYE
İhtiyaç kredisi yüzde 0.94 (24 ay vade, 50 bin lira için)
Konut kredisi yüzde 0.94 (120 ay vade, 100 bin lira için)
Taşıt kredisi yüzde 1.14 (48 ay vade, 50 bin lira için)
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İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.05
Taşıt kredisi: 1.06
Ev kredisi: 0.99
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KUVEYT TÜRK KREDİ KAR ORANLARI
Konut kredisi : 0,98
İhtiyaç kredisi : 1.27
Sıfır araç satışında kredi : 1,09
Kredi Kullanmak İçin Gelirin Ne Kadar Olması Lazım?
Öncelikle bankaların geliri kabul edebilmesi için kayıtlandırılabiliyor olması gerekir. Bunun yanında gelirin yeterli gelmesi çekilebilecek kredi ile alaka bir durumdur. Yani aylık 1.000 TL taksitli bir kredi kullanmak istiyorsanız, bankaya en azından 2.000 TL bir gelir göstermeniz gerekir.
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Bu durum bazı bankalarda değişmekle birlikte, aylık kredi taksitlerinin en azından 2 katı aylık gelir olması genel olarak istenir. Ayrıca mevcut kredi ödemeleri de bu hesaplamaya dâhil edilir. Bu konuda daha fazla bilgi almak ve hesaplama işlemi yapmak için Ne Kadar Kredi Kullanabilirim sayfamızdaki hesaplama aracımızı kullanın
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Kredi Kullanmak İçin Kaç Ay Sigortalı Olmak Lazım?
Genel söylem itibarıyla sigortalılık süresi, yani kayıtlı olarak bir yerde çalışma süresi bankaların değerlendirmesine göre değişir. Ancak genelleme olarak:
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1- SGK'lı olarak çalışan:
Son iş yerinde en azında 3 ay, toplamda ise 12 ay sigortalı olmak genel olarak bankalar tarafından istenir. Hatta bazı bankalarda son iş yerinde çalışma süresi 6 aydır. Ancak kredi kullanacak kişinin kredi notu iyi seviyede yer alıyorsa bu sürelere kısalabilir.
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2- Vergi levhalı olarak çalışan:
Vergi levhalı olarak çalışan bir kişinin kredi başvurusu yapması durumunda, bankalar genel olarak vergi levhasında kâr gözükmesini ve işletmenin kuruluşu üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçmesini is
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3- Memur olarak çalışan:
Memur olarak işe başlanması durumunda, herhangi bir çalışma süresi bankalar tarafından genel olarak istenmez. Ancak bu durumda kredi notu bankalar açısından kredi değerlendirmesinde önemli bir referans olur.
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4- Emekli olarak çalışan:
Emekli aylık geliri bankalar tarafından süre kısıtlaması olmadan kabul edilir. Ancak emekli olarak çalışması durumunda süre kısıtlaması olmasa bile resmi olarak beyan edilmesi veya iş yerinden çalışıldığına dair yazı alınması istenir.
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Kredi Kullanmak İçin Gerekli Şartlar
18 yaşını doldurmuş olmanız,
Bankalarla kredi ve kredi kartı çalışmalarınızın düzgün olması,
İpotek verecekseniz eş rızanızın yazılı olarak bankaya verilmesi,
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İhtiyaç ve taşıt kredilerinde 60 ay talep etmeniz,
Konut kredisi hariç, aile gelirinizi krediye dâhil etmemeniz,
Gelirinizi resmi geçerliliği bulunan evrak ile beyan etmeniz,