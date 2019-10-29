Eşi üzerine benzin döküp yakmıştı! Güllü 12 gün sonra öldü

Olay, 17 Ekim günü Ergani ilçesi Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen 3 çocuk babası Can Yılmaz, eşi ile tartıştı. Yılmaz, evde, bidonda bulunan benzini kızı Zeynep ve eşi Güllü'nün üzerine döküp ateşe verdi.
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Kendi üzerine de bir miktar benzin döken Can Yılmaz, çakmağı çaktı. Güllü Yılmaz, alevler içinde kendisini ikinci kattaki evlerinin penceresinden boşluğa bıraktı.
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CANİ KOCA GÖZALTINA ALINDI
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Feryatları duyan komşuları, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, evdeki alevlere müdahale ederek söndürdü. Vücutlarında yanıklar oluşan Yılmaz çifti ile kızları Zeynep, Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Durumu ağır olan Güllü Yılmaz, buradaki ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavileri tamamlanan Zeynep Yılmaz akrabalarının yanına yerleşirken, Can Yılmaz ise gözaltına alındı.
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BUGÜN ACI HABER GELDİ
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Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Güllü Yılmaz, bugün saat 10.00 sıralarında doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Gözaltındaki Can Yılmaz'ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.