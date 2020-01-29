İstanbul'da üvey anne dehşeti! Kaynar su döktü

Oturduk, yemek yedik. Ama yemek boyunca çaydanlıkta su vardı, tüpteydi. Yemeğimizi yerken, yemek olurken çaydanlık hala kaynıyordu. Yemeğimizi yedik, gittik mutfağa. 'Bana yardım edebilir misin' dedi. Zaten gittiğimden beri bana yaptırıyordu. Yapmasında değilim de 'yap' dedi yaptım. Ondan sonra gittim bulaşık makinesindeki eşyaları dizdim. Sonra bana 'yediklerimizi de yerleştir' dedi. Ben de yerleştirdim ama o orada hiçbir şey yapmıyordu. Tüpte çaydanlık vardı, eli de çaydanlıktaydı. Yerleştirmeye başladım. Bana bir tava verdi ve bulaşık makinesine yerleştirmemi söyledi. Yerleştirdim, kapağını kapattım, çıkıyordum. Bana böyle konulmayacağını söyledi. Çıkardı tekrar elime verdi. Bulaşık makinesine koydum, koyduğum gibi başımdan aşağı kaynar su döktü" şeklinde konuştu.