Usta sanatçı Bedia Akartürk "Türkiye için bir şans" diyerek Erdoğan'a övgüler yağdırdı
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Türk Halk Müziğinin güçlü seslerinden Bedia Akartürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yere göğe sığdıramadı. Akartürk, "Cumhurbaşkanımız bence bir şans Türkiye için" dedi.
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Türk müziğinde 60. yılını geride bırakan usta sanatçı Bedia Akartürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın türkülerimize çok değer verdiğini, bir liderin türkülerimize sahip çıkmasının çok önemli olduğunu dile getirerek övgüler yağdırdı.
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"ÇAMURLAR İÇİNDE KONSERE YETİŞMEYE ÇALIŞIYORDUM"
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"Ben çamurların içinde arabayla konsere yetişmeye çalışıyordum eskiden. Şimdi yollar harika. Ülkenin en ücra köşesine bile büyük hizmetler yapıldı."
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"EĞER O PARAYI VERMEK İSTEMİYORSAN ESKİ YOLDAN GİDERSİN"
"Bakın İstanbul-İzmir otoyoluna; nasıl büyük bir kolaylık getirdi. Eleştiriliyor ama yol kısaldı. Eğer o parayı vermek istemiyorsan eski yoldan gidersin. Eskiden eziyet çekiyorduk."
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"TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS"
"Cumhurbaşkanımız bu ülkeye çok büyük hizmetler yaptı. Çok çalışıyor. Onu çok seviyorum çünkü ülkemize hizmet ediyor
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Bence bir şans Türkiye için. Türkülerimize de çok değer veriyor. Bir liderin türkülerimize sahip çıkması çok önemli. Türkülerimiz bizim milli değerimiz çünkü" dedi.