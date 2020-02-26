Üst üste üç kez uçağı pistten çıkan Pegasus’un sabıka dosyası oldukça kabarık çıktı

PİLOT KOLTUĞU ARIZASINI GÖRMEZDEN GELDİLER TARİH 6.10.2019... Adana-İstanbul seferini yapacak olan TC-CPL uçağında koltuk kızaklarında arıza bildirimi yapılıyor. Pilot koltuklarının bağlandığı kızakların aşındığı ve 'acil' önlem alınması gerektiği vurgulanıyor. Pegasus Teknik Merkezi'ne kızakların değişmesi gerektiği bildirimi yapılıyor. Ekibin defter kaydı yapması durumunda uçağın AOG (parça veya tamir gerektiği için uçamayan yerde yatan uçak anlamına gelir) olacağı vurgulanıyor. Bu nedenle, arızanın giderilmesi için uçağın Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi bekleniyor.