Ünlü sihirbazların sırları ortaya çıktı
Daha sonra bez aşağıya indiriliyor ve bir adamın, diğerinin üzerinde bağdaş kurarak oturduğu görülüyor. Manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyenler, dakikalarca karşılarında dikilerek yaşananları izliyorlar. Yüzleri örtülü iki gösterici, saatlerce bu vaziyette dururken yoldan geçenler kendilerine bol bol bahşiş vermeyi de ihmal etmiyorlar.
Havaya yükselerek veya bir cisime dokunup havada kalma gösterisinden tarihte ilk kez 1830 yılında bahsediliyor. Hindistan'ın Madras olarak bilinen Chennai kentinde "Shesal " adlı bir kişinin, yerden 1,2 metre yüksekte oturduğu ve görenleri hayretler içinde bıraktığı ifade ediliyor. Bunu yaparken kişinin, yere teması olan bir cisime dokunduğu belirtiliyor.
Alttaki kişi örtüyle gizlenen çelik bir kalıbın üzerinde oturuyor. Adamın çamaşırlarının ve kolunun içinden geçen çelik bağlantı, baston süsü verilmiş çelik sütuna bağlanıyor. Gösteriyi yapan kişilerin özellikle bol kıyafetler giymesinin nedeni de bu. Aynı şekilde üstteki kişinin kolundan geçen bağlantı, üzerinde oturduğu çelik kalıbı havada tutuyor. Yani üstteki kişi aslında sandalye benzeri bir düzeneğin üzerinde duruyor.
1983'te David Copperfield, Özgürlük Heykeli'ni tamamen yok etti. Hile çok basit bir şekilde açıklanabilir. Heykel büyük bir kumaş parçasıyla örtülmüş veya izleyicinin önüne koyulan büyük bir ekranla örtülmüştü. Anıtı aydınlatması dışında anıtın tüm aydınlatması kapandı. Bu basit hazırlık içi boşluk yanılsamasını yarattı ve ışık seti izleyiciyi kör etti. Anıt açığa çıktıktan sonra insanlar görüşlerini göremediler çünkü görüşleri geçici olarak spot ışıklarıyla bulanık kalmıştı.
Sihirbaz, izleyiciden birine rastgele bir karta imza atmasını ister. Ardından 4 parçaya böler ve imzalanmış kartı seyircilerin önünde sihirli bir şekilde eski haline getirir. Sırrı oldukça basit: illüzyonist cebinde katlanmış bir karta sahip ve imzalanmış kartı onunla değiştiriyor. Gizli kart yırtılır ve imzalanmış kart mükemmel güvenlidir.
Bir sihirbaz, bir eli ayna veya camdan geçirmek için özel olarak kesilmiş eleklere ihtiyaç duyar. Arka ekran 2 ayna panelini kaplar. Performans başladığında, bütün yapı gerçek aynayı arka tarafa kaydırır ve ikinci sahte ayna panelini ileriye doğru hareket ettirir. Şimdi bir eli aynadan sokmak için bir alan var. Performansın sonunda asistanlar gerçek aynayı ön yüze tekrar kaydırdı.