Ünlü şarkıcıdan Nişantaşı'nın göbeğinde dumur eden hareket! Ateşli geceliğiyle eczaneye koştu
Türkiye hayranı Kosovalı sanatçı Asya Gashi, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde, Nişantaşı'nda lüks arabasından kırmızı saten geceliği ve tüylü terlikleriyle inip eczaneye koştu.
Kosova'nın Lady Gaga'sı olarak bilinen Asya Gashi, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Nişantaşı sokaklarındaki görüntüsüyle şoke etti.
Geçtiğimiz aylarda İstanbul'u ziyaret eden ve taktığı altın peçe ve transparan kıyafeti ile dikkatleri üstüne çeken Asya Gashi, öğle saatlerinde lüks aracı ile eczaneye geldi.
Hızlıca eczaneye giren Asya Gashi, krem istedi. O sırada eczanede olanlar ne olduğunu şaşırdı.
İlacı kapan Gashi, aynı hızla eczaneden çıkmaya çalıştı.
Kremini alan Gashi, muhabirleri görünce hızla aracına bindi.
Ufak bir sağlık sorunu olduğu öğrenilen şarkıcı, soruları yanıtlamadan koşar adımlarla oradan uzaklaştı.