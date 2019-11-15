Ünlü şarkıcıdan çıplak protesto! Bir anda göğüslerini açtı
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Şilili şarkıcı Mon Laferte, Las Vegas'ta düzenlenen Latin Grammy Müzik Ödülleri'nde ülkesinde yapılan eylemleri protesto etmek için soyundu!
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Şilili şarkıcı, perşembe gecesi ABD Las Vegas'taki Latin Grammy Ödülleri Töreni için Grand Garden Arena'ya geldi.
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Trençkot tarzı siyah uzun bir ceket giyen sanatçı, her tarafının kapalı olmasıyla şaşırttı derken büyük bir olaya imza attı.
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irkaç dakika sonra siyasi bir mesaj içeren çırılçıplak vücudunu gösterdi. Vücudunda, "Şili'de işkence yapıyor, tecavüz edip öldürüyorlar" yazıyordu.
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Ünlü şarkıcıdan çıplak protesto! Bir anda ceketini açıp, göğüslerini gösterdi
Binlerce Şilili, neredeyse 1 aydır süren ve şiddete dönüşen gösterilerde eşitsizlik ve daha iyi sosyal hizmetler konusunda eylem yapıyor.
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En İyi Alternatif Müzik Albümü ödülünü alan Mon Lafterte, Şilili yazar La Chingera'nın bir şiirini okudu ve "Şili, senin acın canımı yakıyor" dedi.
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En İyi Alternatif Müzik Albümü ödülünü alan Mon Lafterte, Şilili yazar La Chingera'nın bir şiirini okudu ve "Şili, senin acın canımı yakıyor" dedi.