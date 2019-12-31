MasterChef özel bölümde ödülü hangi takım kazandı? Ünlü şefler yarıştı, Ahmet Kural ve Murat Cemcir jüri oldu!
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TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye, büyük finalin ardından özel bir bölümle ekrana geldi. MasterChef'in 30 Aralık Pazartesi ekrana gelen özel bölümünde, eski yarışmacılar yeniden yarıştı, kaptanlık ve ödül oyunları heyecanı yaşandı. Ünlü oyuncular Murat Cemcir ve Ahmet Kural ise jüri olurken, şefler Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu bu defa mavi ve kırmızı takımlarda yarıştı. Eğlenceli anların yaşandığı MasterChef özel bölümünde ödül oyununu kim kazandı?
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MasterChef Türkiye yarışması, Cemre'nin şampiyonluğu ilan ettiği final bölümünün ardından özel bir bölümle ekrana veda etti.
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MasterChef'in 30 Aralık Pazartesi ekrana gelen özel bölümünde, Baba Parası filmiyle gündemde olan ünlü oyuncular Murat Cemcir ile Ahmet Kural jürilik yaptı.
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Eski yarışmacıların konuk olduğu bölümde kaptanlık ve ödül oyunu oynandı.
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TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?
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MasterChef özel bölümünde, eski yarışmacılar takım kaptanı olabilmek için yeniden mutfağa girdi. Oynanan kaptanlık oyunundan sonra birinci olan isim belli oldu. İlk defa bir kaptanlık oyununu kazanan Batuhan, mavi takımın başına geçti. Batuhan kırmızı takımın kaptanlığına ise Yasin'i seçti.
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ÜNLÜ ŞEFLER BU DEFA YARIŞMACI OLDU
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MasterChef özel bölümde mavi ve kırmızı takımlar bu defa ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Ancak sevilen yarışmada bir ilk yaşandı ve şefler Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu da yarışmacıların arasına katıldı.
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Somer Sivrioğlu mavi takımda, Mehmet Yalçınkaya ise kırmızı takımda yarıştı.
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Yemeklerini tamamlayan takımların yemeklerini jüri üyeleri Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Danilo Zanna puanladı.
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Yemekleri tadan ünlü oyuncular, kazanan takımın Somer Sivrioğlu'nun da yarıştığı mavi takım olduğunu açıkladılar. Somer Şef ve mavi takım yarışmacıları oyunu kazanınca büyük sevinç yaşadı.
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ÖDÜLÜ MEHMET ŞEF AÇIKLADI
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MasterChef özel bölümüne konuk olan Ahmet Kural, yarışmacıları yeni filmleri Baba Parası'nı birlikte izlemeye davet etti. Mavi takımın kazandığı ödülü ise Mehmet Şef açıkladı. Mavi takım yarışmacılarının Sapanca'da 5 yıldızlı bir otelde tatile gideceğini duyuran Mehmet Şef, kırmızı takım yarışmacılarıyla birlikte yemeğe gideceğini duyurdu.