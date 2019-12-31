MasterChef özel bölümde ödülü hangi takım kazandı? Ünlü şefler yarıştı, Ahmet Kural ve Murat Cemcir jüri oldu!

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye, büyük finalin ardından özel bir bölümle ekrana geldi. MasterChef'in 30 Aralık Pazartesi ekrana gelen özel bölümünde, eski yarışmacılar yeniden yarıştı, kaptanlık ve ödül oyunları heyecanı yaşandı. Ünlü oyuncular Murat Cemcir ve Ahmet Kural ise jüri olurken, şefler Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu bu defa mavi ve kırmızı takımlarda yarıştı. Eğlenceli anların yaşandığı MasterChef özel bölümünde ödül oyununu kim kazandı?