Ünlü isimler Elazığ için kenetlendiler! Destek yağdı
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Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından tüm Türkiye'ye tek yürek oldu. Binlerce kişinin başlattığı yardım kampanyalarına ünlü isimler de destek verdi. Aleyna Tilki'den Nusret Gökçe'ye kadar birçok sanatçı depremzedeler için yardım topladı.
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Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası Türkiye kenetlendi. Tüm yurtta başlatılan yardım kampanyalarına ünlülerden de destek geldi. Yusuf Güney'den Aleyna Tilki'ye kadar birçok isim bölgeye yardım gönderdi.
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ÇOCUKLAR İÇİN SAHNEYE ÇIKTILAR
MANGA grubu, Ankara'da Milyon Performance Hall'da hayranlarının karşısına çıktı. Elazığ ve Malatyalılar'a destek veren grup, konserin gelirini depremde ailesini kaybeden çocuklar için kullanma kararı aldı.
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İzzet Yıldızhan, evi yıkılan 5 aileye 5'er bin TL yolladı. Ünlü türkücü, sağlık ve konaklama konusunda da yardım sözü verdi.
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Şarkıcı Yalın, Zorlu PSM'de vereceği konser öncesi hayranlarına çağrıda bulundu. Instagram'da bir video paylaşan ünlü şarkıcı, konseri izlemeye gelecek olanların yanlarında depremzedeler için kışlık kıyafet ve malzeme getirmesini istedi.
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İşletmeci Nusret Gökçe de Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için elini taşın altına koyarak Instagram hesabından yardımda bulacağını söyledi.
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Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yapan Gökçe, "Biz Türkiye'yiz. Yarın bütün Nusret Türkiye gelirini Elazığ'a bağışlıyoruz. Devlet baba ve milletimiz ne derse emrindeyiz" dedi. Gökçe'nin bu anlamlı paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.
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Nusret Gökçe'nin Etiler, Bebek, Nişantaşı, Kanyon AVM ve İstinyepark AVM olmak üzere Türkiye'de 5 restoranı bulunuyor.
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TİYATROCULAR SEFERBER OLDU
Tiyatro toplulukları, depremzedeler için seferber oldu. Craft Tiyatro; Waterproof adlı oyunun 2 Şubat'taki gösteriminin gelirini mağdur ailelere bağışlayacağını açıkladı. İstanbul Dasdas ve Toy İstanbul'da, oyunu izleyenlerden kışlık malzeme getirmelerini istedi.
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Şarkıcı Göksel, dün gece Moda Kayıkhane'de verdiği konserin gelirini depremzedelere göndererek gönülleri fethetti.
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GÜNEY GÖREV BAŞINDA
Yusuf Güney, önceki gün depremin yaşandığı Elazığ'a gitti. Çok sayıda battaniye, bot ve mont alan şarkıcı, kısa sürede yardımlarını depremzedelere ulaştırdı...
Ünlü şarkıcı daha sonra arama kurtarma çalışmalarına da katıdı. Depremzedelere moral veren Güney, ailelerin acısına ortak oldu...
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Depremi öğrenir öğrenmez yaşadığı üzüntüyü dile getiren ünlü şarkıcı Demet Akalın deprem sonrası zor durumda olan halk için mont ve bot yardımında bulundu.
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Yardım için hazırladığı çuvalın fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Demet Akalın, "Ben kamyonetimi tuttum. Üsküdar Belediyesi'nin TIR'ına teslim ediliyor. Uyuyan dostların canı sağ olsun" notunu düştü.
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Depremi öğrenir öğrenmez harekete geçen Esra Erol, zor durumda olan halk için Türk Kızılay ile yürütmüş olduğu "Kolide ne var" projesi kapsamında bir tır yardım malzemesini, Elazığ'da depremden etkilenen ihtiyaç sahiplerine gönderdi.
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"BU ZOR VE ACI GÜNLERDE YANINDAYIZ"
Yardım için Instagram hesabından paylaşan Esra Erol, "Bu zor ve acı günlerde yanındayız" notunu düştü.
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ELAZIĞ UNUTULMADI
Mor ve Ötesi, Bostancı'da sahne aldı.
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Grup, sevenlerinin getirdiği yardım paketlerini deprem bölgesine yolladı.
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KOLLARI SIVADI
İrem Sak da depremzedeler için kolları sıvadı. Oyuncu, 6-14 yaş arası çocuklarla pek çok kadın ve erkek için kışlık kıyafet yardımı yaptı
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KONSERİNİ İPTAL ETTİ
Aleyna Tilki, deprem felaketi nedeniyle Kıbrıs konserini iptal etti. Güzel şarkıcı, depremzedelere yardım edeceğini söyledi.
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TÜRK HALKININ EVLADIYIM
Amerikalı şarkıcı Della Miles, Elazığ'da yaşanan deprem sonrası acımızı paylaştı: "Elimden geleni yapmayı kendime bir borç bilirim. Ben de Türk halkının evladıyım."