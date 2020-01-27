Ünlü isimler Elazığ için kenetlendiler! Destek yağdı

Depremi öğrenir öğrenmez harekete geçen Esra Erol, zor durumda olan halk için Türk Kızılay ile yürütmüş olduğu "Kolide ne var" projesi kapsamında bir tır yardım malzemesini, Elazığ'da depremden etkilenen ihtiyaç sahiplerine gönderdi.