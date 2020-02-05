Ünlü dizi oyuncusu kamera karşısında açıkladı: Dördüncü evre kanserim
Son beş yılını yakalandığı meme kanseriyle mücadele ederek geçiren ünlü oyuncu, tam iyileşmenin sevinciyle tekrar kariyerine döndüğü sırada hastalığının tekrarladığını anlattı.
Doherty, bir yıl önce California'da çıkan orman yangınından zarar gören evi için sigorta şirketinden zararı karşılamasını istemişti.
Ancak şirket bunu yapmayınca mahkemeye başvurmuştu. Şimdi oyuncuyu bir de mahkeme süreci bekliyor.
Bu arada Doherty, sigorta şirketiyle yasal zorluklar da yaşıyor ve yakında başlayacak olan duruşmalara hazırlanıyor.
Oyuncu "Bu yüzden bu haberin çarpıtılmasını, mahkeme dokümanı olmasını istemedim. İnsanların haberi benden duymasını istedim" dedi.
2011 yılından bu yana Kurt Iswarienko ile evli olan Shannen Doherty, ilk olarak 2015 yılında meme kanserine yakalandığını açıklamıştı.
Ünlü oyuncu hastalığını ve tedavi sürecini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyordu.
Evimiz Hollywood'da dizisinde rol alan Luke Perry de geçen yıl henüz 52 yaşındayken hayata veda etmişti.