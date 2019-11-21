Ukraynalı Kainat Güzeli Anastasiya Subbota, iki ülke arasında krize neden oldu!
Kainat Güzeli Yarışması'na Ukrayna'dan katılacak olan güzel model Anastasiya Subbota'nın vize başvurusu, ABD tarafından reddedilince ortalık karıştı.
8 Aralık Pazar günü ABD'nin Georgia eyaletinde gerçekleşecek olan Miss Universe Güzellik Yarışması öncesi, şaşkına çeviren bir olay yaşandı.
Yarışmada Ukrayna'yı temsil edecek olan 26 yaşındaki Anastasia Subbota, yarışmaya üç hafta kala ABD'ye vize başvurusunda bulundu ancak başvurusu reddedildi.
Olay, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaparak rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturmasını istediği iddialarının üzerine patlak verdi.
14 yıldır yarışmaya katılan Ukrayna, ilk kez böyle bir sorunla karşı karşıya kaldı.
Ukrayna Kainat Güzeli yarışmasının organizasyon komitesi başkanı Anna Filimonova, Büyükelçi William Tylor'a mektup yazarak "Subbota vize işlemleri için gerekli tüm belgeleri ve kanıtları sundu.
Ancak bir açıklama yapılmadan vize başvurusu reddedildi" dedi.
Mektuba olumlu bir yanıt gelmezse Ukrayna, bu yıl Kainat Güzeli yarışmasına katılamayabilir.