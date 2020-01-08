Ukrayna Havayolları'na ait uçak düştü: İşte ilk görüntüler
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İran'da Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı düştü. Uçakta yer alan 176 kişinin tamamının öldüğü belirtildi.
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İran'dan Ukrayna'nın Kiev kentine gitmek üzere hareket eden Ukrayna Hava Yolları'na ait içerisinde 176 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra düştü. 167 yolcu ve 9 mürettebattan sağ kurtulan kimsenin olmadığı bildirildi.
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Ukrayna Hava Yolları'na ait Boeing 737 tipi 180 kişiyi taşıyan yolcu uçağı, İran'ın başkenti Tahra'nın 40 kilometre güneyindeki İmam Humeyni Havalimanı'ndan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere kalkış yaptıktan kısa süre sonra irtifa kaybederek İran'ın Parand bölgesine düştü.
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İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Kulivend, yolcuların ve mürettebatın cesetlerini olay yerinden topladıklarını ve adli tıp kurumuna göndereceklerini ifade etti.
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Tahran İmam Humeyni Havalimanı Sözcüsü Ali Kaşani de 170 olarak açıklanan yolcu sayısını 167, 10 olarak açıklanan mürettebat sayısını da 9 olarak güncelledi.