Uçakta "FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diyen kadının oğlu bakın kim çıktı

18 Aralık sabahı saat 06.45'te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Kıbrıs'a gitmek için hazırlık yapan uçakta, yolcu olarak bulunan Nikar D. "Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım. Hapishaneler doldu. Üç evlat büyüttüm. Biri Amerikada, biri Kıbrıs’ta biri de Vatan Emniyet'te" diye bağırdı.