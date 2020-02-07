Uçak kazasından 3 dakika 40 saniye sonra kulenin sözleri frekansta yankılandı! Pilotlar cevap veremedi

Kazayı değerlendiren bir pilot, kaygan, ıslak, karlı ve buzlu pistlerde iniş mesafesinin kısa olması için normale göre daha sert iniş yapılabileceğini belirterek "Uçak sert iniyor, zıplıyor. Rüzgarın limit dışıysa inilmez. Rüzgarın şiddetini pilotlar görebiliyor. Rüzgarın yönü ve şiddeti aniden değişmiş olabilir (rüzgar kırılması olarak da adlandırılan windshear ). Pilotun varlık sebebi ona müdahale etmek" dedi.