Tuzla ve Silivri'de İstanbul'a giriş çıkış kuyruğu

Recep Çağlar ise yapılan uygulamaları desteklediklerini ve yolda çoğunlukla ticari araç olduğunu gördükleri için ticaretin devam ettiğini görmenin güzel olduğunu ifade etti. 1 kilometre yolu 1 buçuk saatte gelebildiğini belirten Fatih Yıldırım ise uygulamadan memnun olduğunu belirtirken biraz daha hızlı olunursa daha güzel olacağını ifade ederken, Yılmaz Eroğlu her yerde ateş ölçümü yapıldığını ve uygulamanın saçma olduğunu düşündüğünü dile getirdi.