Ceylan imaj değiştirdi... Son hali şaşırttı!
Yeni albümü ile müzik piyasasına geri dönen türkücü Ceylan'ın yeni imajı çok konuşuldu.
Ceylan’ın, kendi müzik şirketinden çıkardığı yeni single’ı ‘Cennetim Ol’, tüm dijital platformlarda yayınlandı Şarkıcı, tanıtım fotoğrafları için objektif karşısına geçti.
Saçlarını kısacık kestiren Ceylan değişimi ile şaşırttı. Beğeni toplayan kareler için Ceylan’ın hayranları, “Modern Ceylan” yorumları yaptı.
Ceylan'ın en son görüntüsü Miley Cyrus'a benzetilmişti. Selena Gomez'e de benzetilen şarkıcı "Her sabah kalkıyorum, başka biri olmuşum. Bu bir rekor, tarihe geçeceğim" demişti.