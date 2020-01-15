Gölge oyunu ustası 'Karagöz'ün aslına göre yaşatılmasını istiyor

Karagöz'ün Osmanlı'da payitahtlarda, saraylarda sultanlara oynatıldığını söyleyen Özlen, şunları kaydetti: "Karagöz'de 2 bölüm var. Bir köşe başı oyuncuları bir de saray hayalileri. Saray hayalileri enderundan yetişir. Musikiden, espriden, tasfir yapımından her şeyden anlar. Bir de kulaktan duyma, halkı eğlendirmek için oynatılan Karagöz var, bugün onu yapıyorlar. Mesela belediyelerimiz canlı Karagöz komedyası var. İki adam halkın önünde gösteri yapıyor, bunlar tutmaz. Karagöz'ü yaşatacaksak aslına göre yaşatmamız lazım. Karagöz'ü sokaklarda, kahvehanelerde değil belediyenin veya devletin tahsis ettiği salonlarda halka arz etmeliyiz. Bunu arz ederken de seçkin sanatçıları ayırmalıyız."