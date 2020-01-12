Türkiye'nin otomobili taklit edilemeyecek! Sona gelindi

Otomobilin "Hız sabitleyici yönetim sistemi" ile "Yarı değiştirilebilen bataryalı elektrikli araç ve değiştirilebilir batarya sistemi ve mekanik bağlantı yapısı"nın patenti için başvuruda bulunuldu. TÜRKPATENT'te, söz konusu başvurular için araştırma ve inceleme raporlarının hazırlanması bekleniyor.