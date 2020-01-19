Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölü 'Balık Gölü' buz tuttu
Doğu Anadolu Bölgesi'ni ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası 2 bin 241 rakımdaki Balık Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.
Doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresleri arasında gösterilen Balık Gölü, yılın her mevsimi ziyaretçilerini cezbediyor.
Yaz mevsiminde yerli ve yabancı turistlerin çadır kampı yaptıkları göl, kış mevsiminin gelmesiyle farklı güzelliğe büründü.
Ağrı ile Iğdır sınırlarında bulunan Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölünün yüzeyi, dondurucu soğukların etkisiyle buzla kaplandı.
Buz kalınlığının yarım metreye ulaştığı göl üzerinde yürüyen vatandaşlar, burada çay içip manzaranın tadını çıkarıyor.
Gölün ziyaretçilerinden Hasan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buz tutan gölün yaz mevsimine kadar erimediğini söyledi.