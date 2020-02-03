Türkiye'den yerli otomobil için yeni hamle! Dünyada bir ilk olacak

Bursa'da çok ciddi bir makine ve motor sanayisi altyapısının bulunduğunu söyleyen Mesten, "Bu bakımından yerli otomobil için Bursa'nın tercih edilmesi çok önemli. Bu otomobilin teknik personelinin yetiştirilmesi anlamında da böyle bir okulun tercih edilmesi bizi mutlu etti. Zaten bu okul alanında Türkiye'de tek konumda." diye konuştu.