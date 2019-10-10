Türkiye'den tokat gibi mesaj! Uçaklar uçamaz diyorlardı...

Başlamak başarmanın işaretidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güvenli bölge konusunda başından beri bir işareti göstermiştir. “Biz oraya üs kurmaya gitmiyoruz sizler gibi, biz oraya insani görev için gidiyoruz.” Bu insani görev terör örgütünü yok etmektir. Misafirlerimizi kendi topraklarına geri çevirmektir.