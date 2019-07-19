Türkiye'de oynamış NBA yıldızları

Fenerbahçe Beko, kariyerinde Minnesota Timberwolves, Sacramento Kings, New York Knicks gibi takımların formasını giyen Derrick Williams ile anlaştı. Süreç içerisinde NBA'den ülkemize yolu düşen yıldızlara göz atıyoruz...



LUIGI DATOME | DETROIT PISTONS, BOSTON CELTICS | EuroBasket 2013’te ise İtalya’nın en öne çıkan oyuncularından biri olan Luigi Datome, o yaz, NBA’de Detroit Pistons'ın yolunu tuttu. Detroit’te beklentileri karşılayamayan Datome, Boston’a takas oldu. Brad Stevens’ın yönetiminde as kadroya girmekte zorlanan İtalyan basketbolcu 2015 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Datome, THY EuroLeague şampiyonluğu yaşadığı Fenerbahçe forması giymeye devam ediyor.