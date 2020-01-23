Türkiye'de insansız hava araçlarını silahlandırmaya yönelik iş birliği hayata geçirildi

Anlaşma kapsamında ASİSGUARD tarafından geliştirilen ve TSK envanterine girmek için gün sayan Songar silahlı drone sistemi ile TÜBİTAK SAGE'nin Togan Havadan Bırakılan Güdümsüz/Düşük Profil Güdümlü Mühimmatı'nın güçleri birleştirilecek. Böylece, mühimmat, atış kontrol sistemi ve silah yer kontrol istasyonundan oluşan, iç güvenlik, yakın hava desteği operasyonlarında kullanılabilecek maliyet etkin bir platform oluşturulacak.