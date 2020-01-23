Türkiye'de insansız hava araçlarını silahlandırmaya yönelik iş birliği hayata geçirildi
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Türkiye'de insansız hava araçlarını silahlandırmaya yönelik iş birliği hayata geçirildi. Böylelikle proje sonunda ortaya çıkan çözüm, silahlı drone sistemiyle yakın hava desteği sağlamak üzere Türkiye'de bir ilk olacak.
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ASİSGUARD ve TÜBİTAK SAGE, çalışma alanlarındaki kabiliyetlerinden yola çıkarak tümleşik çözümler sunmak üzere mutabakat anlaşması imzaladı.
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Anlaşma kapsamında ASİSGUARD tarafından geliştirilen ve TSK envanterine girmek için gün sayan Songar silahlı drone sistemi ile TÜBİTAK SAGE'nin Togan Havadan Bırakılan Güdümsüz/Düşük Profil Güdümlü Mühimmatı'nın güçleri birleştirilecek. Böylece, mühimmat, atış kontrol sistemi ve silah yer kontrol istasyonundan oluşan, iç güvenlik, yakın hava desteği operasyonlarında kullanılabilecek maliyet etkin bir platform oluşturulacak.
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TÜRKİYE'DE İLK OLACAK
Yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen ileri teknolojilerin yenilikçi çözümlere dönüştürülmesini sağlayacak proje sonunda ortaya çıkan çözüm, silahlı drone sistemiyle yakın hava desteği sağlamak üzere Türkiye'de bir ilk olacak.